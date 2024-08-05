الذهب يسجل 3828 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024

ارتفع سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس 2024 في مختلف المحلات وأسواق الصاغة، إضافة إلى ذلك جاء تزامنًا مع الاضطرابات التي شهدتها المشغولات الذهبية في الآونة الأخيرة مما أثرت على أوقية الذهب،ليتحرك سعر الذهب من عيار 21 وهو ما يهتم به شريحة كبيرة من المشتركين لكي يقوموا بشراءه، وهو يعتبر العيار الأكثر انتشارًا داخل مصر.

سعر الذهب اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024

ووفقًا لبداية تحديثات اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس، واجهة أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات اليومية، لتكون على النحو الأتي:-

وصل سعر عيار الذهب 24 عند 3828 جنيهًا للشراء، بينما البيع سجل نحو 3800 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الذهب من عيار 21 بلغ نحو 3350 جنيهًا للشراء وللبيع سجل 3325 جنيهات.

حتى أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ قيمته نحو 2871 جنيهًا للشراء، و2850 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2233 جنيهًا للشراء.

هذا ووصل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم إلى 26800 جنيهًا للشراء و26600 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم

وأسعار الذهب من عيار 21 تعتبر الأكثر تداولاً وانتشارًا بين مختلف الأعيرة الأخرى، إذا أنه يتم فرض مصنعية على كل جرام يتم شراءه من هذا العيار، بما يتراوح من 40 إلى 80 جنيهًا، بالإضافة إلى إمكانية ارتفاع قيمة المصنعية وفقًا للمحل التي يتم شراء الذهب منه، حتى أن قيمة المصنعية ذاتها تختلف من محافظة إلى أخرى، بحيث لا يمكن الاستقرار على سعر معين.