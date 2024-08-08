هل حددت الحكومة موعد إجازة المولد النبوي الشريف عام 2024 والإجازات المتبقية في العام

موعد إجازة المولد النبوي أحد أهم العطلات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين في كلا القطاعين الحكومي والخاص، فالجميع يرغب في معرفة موعد الإجازة للاستفادة منها في السفر أو الخروج مع العائلة والتنزه أو حتى قضاءها في جو أسري داخل المنزل، ولهذا سوف نستعرض معكم متابعينا فيما يلي موعد اجازة المولد النبوي التي سوف يحصل عليها الموظفين بشكل رسمي طبقا للقانون.

متى موعد إجازة المولد النبوي

تعتبر أجازة المولد النبوي الشريف أحد أهم الإجازات التي ينتظرها كلا من الموظفين وذلك للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف سواء من خلال حضور جلسات الذكر أو عن طريق شراء حلوى مولد النبوي التي يعشقها الكثيرين سواء الكبار أو الصغار والاستمتاع بها مع العائلة، وتحرص الحكومة على الاحتفال بهذه الذكرى العطرة كل عام من خلال منح إجازة رسمية مدفوعة للموظفين في كافة القطاعات والحكومة أو الخاص فهي تعد أحد أهم الإجازات الوطنية الرسمية وسوف يحصل الموظفون على الإجازة هذا العام 2024 يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، كذلك من المتوقع أن ترحل الاجازة الرسمية حتى يتم ضمها لتكون مع الإجازات الأسبوعية مثلما هو متعاد وبهذا يصبح موعد اجازة المولد النبوي الشريف الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024.

موعد الإجازات المتبقية عام 2024

ليس هناك إجازات متبقية عام 2024 سوى القليل من العطلات الرسمية وهي كالآتي: