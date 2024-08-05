شوكت.. الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة 2024 العراق كشوفات pdf بالرقم الوطني عبر منصة مظلتي

يرغب الكثير من المواطنين بالعراق الاستعلام عن اسماء الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة 2024 التي تعتبر الدفعة الأخيرة التي يحصل عليها المتقدمين لعام 2024، حيث وصل الإجمالي من بداية صرف الوجبات نحو 900 الف مستفيد وفقاً للاحصائيات التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولذلك نجد أن المتقدمين يترقبون إعلان الكشوفات بفارغ الصبر على الرغم من تأخر إصدارها عن أي دفعة سابقة،

لن يحصل على الدعم إلا المواطنين من الجنسية السعودية الذين لا يمتلكون أي معاش شهري ثابت ولم يمتلكون أي سجلات تجاري، كما أن الوزارة حددت بأن سن القبول للرجال لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 55 عام، وأن سن المتقدمات لا يقل عن 16 عام ولن يتجاوز 60 عام، مما تسعى الوزارة لتقديم الدعم لمستحقيه في أقرب وقت ممكن، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد حول الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة 2024.

الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة 2024

يعد الدعم النقدي المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعي من أبرز المساعدات العراقية واشهرها، تقبل الوزارة الكثير من طلبات التسجيل من الرجال والنساء وأبناء الشهداء المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والهدف من ذلك تحسين معيشتهم وتقديم المساعدة لرفع العبء عنهم، مضى أكثر من 10 اشهر على آخر دفعة تم صرفها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعي والانتظار للدفعة القادمة كبير جداً وعمليات البحث لن تتوقف لحظة واحدة، وحسب تصريحات أحمد الأسدي وزير العمل بأن الفترة القادمة تحدد الوزارة موعد رفع الكشوفات بأسماء المشمولين وإعلان موعد الصرف لكافة المستحقات.

الاستعلام عن أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية العراق

لمعرفة نتائج الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية يرجى اتباع مايلي:.