اعلان نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات 2024 بالدرجات

بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة شاملة القسمين العلمي والأدبي في مختلف المحافظات اليمنية، بدأت عمليات البحث تزداد بشكل مكثف في الوقت الحالي، حول الحصول على النتيجة، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم في اليمن، أطلقت موقعها الرسمي لسهولة الإطلاع على النتيجة، وجاري في الوقت الحالي رفع النتيجة عبر الموقع، بالإضافة إلى بعض الطرق الأخرى التي من خلالها يمكن لكل طالب الحصول على النتيجة.

رقم الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وأصبح من السهل إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رقم 160 المخصص للإطلاع على جميع نتائج الثانوية العامة ومختلف المراحل الدراسية، بما يشمل ذلك جميع المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على أن يحصل كل طالب وطالبة على المجموع الخاص بهم في هذه المرحلة الدراسية، بحيث يسهل التقديم به إلى المرحلة الجامعية وفقًا للمجموع التي تم الحصول عليه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن

ويمكنك الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة في اليمن ومختلف المحافظات، وذلك بإتباع الخطوات الأتية:-