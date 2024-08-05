اعلان نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات 2024 بالدرجات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
اعلان نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات 2024 بالدرجات

بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة شاملة القسمين العلمي والأدبي في مختلف المحافظات اليمنية، بدأت عمليات البحث تزداد بشكل مكثف في الوقت الحالي، حول الحصول على النتيجة، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم في اليمن، أطلقت موقعها الرسمي لسهولة الإطلاع على النتيجة، وجاري في الوقت الحالي رفع النتيجة عبر الموقع، بالإضافة إلى بعض الطرق الأخرى التي من خلالها يمكن لكل طالب الحصول على النتيجة.

رقم الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وأصبح من السهل إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رقم 160 المخصص للإطلاع على جميع نتائج الثانوية العامة ومختلف المراحل الدراسية، بما يشمل ذلك جميع المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على أن يحصل كل طالب وطالبة على المجموع الخاص بهم في هذه المرحلة الدراسية، بحيث يسهل التقديم به إلى المرحلة الجامعية وفقًا للمجموع التي تم الحصول عليه.

اعلان نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات 2024 بالدرجات
اعلان نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات 2024 بالدرجات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن

ويمكنك الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة في اليمن ومختلف المحافظات، وذلك بإتباع الخطوات الأتية:-

  • الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
  • مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.
  • اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.
  • مع إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • تحديد العام الدراسي في الخانة المخصصة لذلك.
  • النقر على زر “بحث”.
  • لتظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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