نزليها في دقايق.. تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وخطوات الضبط

تقدم قناة ماجد للأطفال مجموعة فريدة من البرامج المختارة بعناية لتلبية اهتمامات الصغار خصوصا أولئك الذين لم يلتحقوا بالمدرسة بعد والقناة وجهة متميزة، وتركز على تقديم محتوى يتماشى مع عالم الأطفال وتسعى إلى تبسيط المعلومات وتقديمها بطرق ملائمة لأذهانهم عبر برامج وأناشيد تحمل قيما تربوية هادفة.

تردد قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

لتنزيل قناة ماجد على جهاز الاستقبال الخاص بك اتبع الترددات التالية:

على قمر نايل سات:

التردد 12467.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة SD.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد 11411.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

خطوات ضبط تردد قناة ماجد على الريسيفر

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم.

اختر التركيب.

انتقل إلى تركيب الهوائي.

اختر قمر نايل سات.

أدخل التردد معدل الترميز ثم معامل تصحيح الخطأ.

اضغط على بحث.

ستظهر قناة ماجد في قائمة القنوات بعد إتمام البحث.

ماذا تعرض قناة ماجد للأطفال؟

قناة ماجد مخصصة للأطفال وتعرض مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية بما في ذلك الرسوم المتحركة والمسلسلات الكرتونية، وتشمل القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية التي تعرف الأطفال بالمفاهيم الدينية الأساسية مثل الصلاة وأهميتها وكيفية أدائها بأسلوب تعليمي ممتع، كما تحتوي على فواصل تعليمية تعرف الأطفال بالحروف العربية والإنجليزية وتشرح معاني الكلمات وتقدم معلومات عن الحيوانات والنباتات بطرق شيقة وجذابة.