كيفية تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر والشروط المطلوبة 1446

تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر، يحتاج بعض الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية إلى تعديل المؤهل الدراسي الخاص به، ولكن الأمر يتطلب التوجه إلى أحد مراكز الأحوال المدنية لاستكمال الإجراءات، ولكن بغرض التسهيل على المواطنين تم توفير هذه الخدمة إلكترونيا عبر منصة أبشر التي تضم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد، والآن سوف نعرض لكم خطوات تعديل المؤهل عبر منصة أبشر الإلكترونية وأهم الشروط المطلوبة لذلك.

كيفية تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

أتاحت الأحوال المدنية السعودية إمكانية تعديل المؤهل الدراسي بشكل الكتروني عبر منصة أبشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الضغط على الرابط المباشر لمنصة أبشر من هنا.

التوجه إلى أيقونة أفراد ثم الضغط عليها.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم تحديد خيار مركز الرسائل والطلبات.

النقر بعد ذلك على تبويب طلب جديد ثم اختيار أيقونة خدمات السجل المدني.

من تبويب تواصل يتم الضغط على زر تحرير المؤهل الدراسي.

يتم إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

ارفاق المؤهل الدراسي الجديد المراد تعديله ثم الضغط على زر الحفظ.

شروط تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

للقيام بتعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر، يجب أن يتم استيفاء الشروط الآتية:

يشترط على المتقدم أن يكون لديه حساب مسجل على منصة أبشر.

يجب أن تكون شهادة المؤهل الدراسي الجديد المراد اضافتها معترف بها وموثقة لدى وزارة التعليم السعودية.

ينبغي أن تكون شهادة المؤهل الجديدة صادرة من أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

المستندات اللازمة لتعديل المؤهل الدراسي

لابد من وجود مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة من أجل استكمال إجراءات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة ابشر، وهذه المستندات تتمثل فيما يلي: