خطوات تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن 1446 والشروط المطلوبة 

تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير كافة وسائل الدعم اللازمة للمواطنين السعوديين المحتاجين، ومن أجل ذلك صرحت الوزارة بتوفير خدمة اضافه المواليد الجدد إلى برنامج دعم حساب المواطن بهدف مساعدة المواطنين في التحسين من الوضع المالي لهم والذي سيزيد بالتأكيد عند اضافة المولود الجديد، ولهذا يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تسجيل المواليد الجدد في حساب المواطن، وذلك ما سوف نقوم بتوضيحه عبر السطور التالية من مقالنا.

كيفية تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية قيام المستفيدين من دعم حساب المواطن بإضافة المولود الجديد إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن علي الانترنت، وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا.

الذهاب إلي أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

ادخال بيانات التسجيل المتمثلة في اسم المستخدم ورمز المرور وكود التحقق المرئي في الحقول المخصصة لها.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

التوجه إلي أيقونة تفاصيل الطلب ثم الضغط عليها.

تحديد خيار تابع جديد من الخيارات المتاحة بالشاشة.

ادخال المولود الجديد المراد إضافته إلي برنامج الدعم.

إرفاق البيانات الشخصية للمولود المتمثلة في اسمه بالكامل وتاريخ الميلاد الخاص به.

الضغط على زر التأكيد وانتظار مراجعة البيانات المدخلة واضافة المولود إلى حساب المواطن.

شروط تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن

للتمكن من اضافة مولود جديد فى حساب المواطن، هناك بعض الشروط التي قامت الوزارة بوضعها، وعلى المستفيدين استيفاؤها قبل تسجيل المواليد الجدد، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: