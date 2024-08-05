موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وخطوات الاستعلام عن النتيجة فور صدورها

نتيجة الثانوية العامة 2024، تزايدت محركات البحث في جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير للبحث عن نتيجة الثانوية العامة والتي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر للاطمئنان على النتائج بعد أداء الاختبارات خلال الأيام القليلة الماضية، ولحسم الجدل في موعد ظهور النتيجة قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتحديد الموعد الرسمي للمؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه الإعلان عن أوائل الثانوية العامة ومن بعدها رفع النتائج لجميع الطلاب علي مستوي محافظات الجمهورية.

موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا يوضح موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، وبحسب بيان الوزارة فمن المقرر أن يتم عقد المؤتمر يوم غد الثلاثاء الموافق تاريخ 6 من شهر أغسطس الجاري، ويأتي ذلك المؤتمر فور الانتهاء من وضع اللمسات النهائية من تدقيق النتائج ووضع درجات الرأفة للطلاب ليتم فيه الإعلان عن أوائل الثانوية العامة ورفع نتائج الطلاب على الانترنت.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال الخطوات التالية: