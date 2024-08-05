الإسعافات الأولية لضربة الشمس .. حماية لنفسك من حرارة صيف 2024 القاسية

ضربة الشمس، تعد ضربة الشمس من الحالات الطارئة التي تحدث عند ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة نتيجة التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس الحارقة خاصة في وقت الذروة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل يفوق قدرة الجسم على التحكم فيها بما يتسبب في مضاعفات خطيرة إذا لم يتم معالجتها بسرعة، ومن خلال سطور مقالنا التالية سوف نعرض لكم أهم الإسعافات الأولية اللازمة لعلاج ضربة الشمس بسرعة وكيفية الوقاية منها.

أعراض ضربة الشمس

هناك بعض الأعراض الشائعة التي تحدث نتيجة الإصابة بضربة الشمس، وأهمها ما يأتى في النقاط التالية:

ارتفاع فى درجة حرارة الجسم أكثر من 40 درجة مئوية.

احمرار وجفاف بالجلد.

دوار وصداع شديد.

غثيان وقيء.

تشنجات عضلية.

فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس

تتم الاسعافات الاولية في حالة الإصابة بضربات الشمس على النحو التالي:

يجب أن يتم أولا نقل الشخص المصاب إلى مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

يتم بعد ذلك استخدام الماء البارد أو الكمادات لتبريد الجسم، ويفضل وضع المصاب في حوض مملوء بالماء البارد أو رش جسمه به باستخدام الخرطوم.

إزالة اي ملابس زائدة يرتديها المصاب لتسهيل تبريد الجسم وسرعة التخلص من الحرارة الزائدة.

إعطاء المصاب إذا كان في وعيه الكثير من السوائل الباردة لتعويض فقدان الجسم لها.

طرق الوقاية

هناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها من أجل الوقاية من التعرض لضربات الشمس، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي: