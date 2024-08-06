طريقة عمل البقسماط بالسمسم مثل الجاهز بألذ طعم للإفطار

يمكنك تحضير البقسماط اللذيذ الشهي وتقديمه على الفطار مع مشروب دافئ في الصباح والتمتع بمذاق رائع حيث تعد البقسماط من أشهى المخبوزات التي يعشقها الكثير من الأطفال والكبار والتي يحبون تناولها بسهولة وبشكل سريع عند الشعور بالجوع لذلك تبحث ربات المنازل على طريقة تحضيرها في المنزل بسهولة لضمان تقديمها لأفراد أسرتها بأفضل المكونات وأعلى جودة ومن خلال مقالنا سنقدم لكم خطوات تحضير البقسماط في المنزل ببساطة شديدة والمكونات والمقادير المطلوبة.

طريقة عمل البقسماط بالسمسم

لكل سيدة تريد معرفة طريقة تحضير البقسماط بالسمسم سنقدم لكم المكونات وطريقة التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة شمر.

½ ملعقة صغيرة يانسون.

¼ كوب زيت.

كوب وربع ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

سمسم أو حبة البركة.

طريقة تحضير البقسماط

أولا احضري إناء قومي بنخل الدقيق.

ثم ضعي فوقه الخميرة الجافة والسكر والشمر واليانسون.

أضيفي اللبن البودر والملح وقلبيهم بشكل جيد ثم أضيفي الزيت.

ثم ضعي الماء بالتدريج حتى تصبح العجينة متماسكة.

قومي بتغطية العجينة بشكل واتركيها تختمر لمدة ½ ساعة.

قطعي العجينة إلى 4 أجزاء وقسمي كل جزء إلى 4 قطع.

شكلي كل قطعة على شكل عصا طويلة ورفيعة ومن الأفضل أن تكون شكلها متساوي.

رصيهم في الصينية وقومي بدهنها بالبيض ورشي السمسم أو حبة البركة.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ⅓ ساعة حتى تنضج بشكل جيد وتأخذ اللون الذهبي.

طريقة عمل البقسماط للشيف نجلاء الشرشابي

إذا كنت تبحثي عن طريقة إعداد البقسماط بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي سنقدم لكم المكونات وطريقة التحضير كما يلي:

1 كوب دقيق.

1/2 كوب زيت.

ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

رشة سكر.

كمية مناسبة من الماء.

بيضة.

حبة البركة.

سمسم.

فانيليا.

كمون.

زعتر.

طريقة التحضير