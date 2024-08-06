طريقة عمل السلايم للاطفال بمكونات آمنة متوفرة في المنزل

السلايم لعبة ممتعة وهو مادة لزجة تصنع عادة من خلط مركب يسمى بورات الصوديوم أو البورق مع الماء، ويتميز بنسيج سميك يشبه الغراء، ويتوفر بألوان متنوعة، ويحبّه الأطفال والكبار على حدٍ سواء، ويساعد اللعب بالسلايم على تطوير المهارات الحركية الدقيقة والتعبير عن الإبداع ومع ذلك، قد يسبب مخاطر صحية، خاصة للأطفال الصغار، كما أنه يصعب تنظيفه لذلك، يجب غسل اليدين جيدا بعد ملامسة السلايم، والإشراف على الأطفال عند اللعب به، وتخزينه بشكل صحيح، واستخدام مواد آمنة في صنعه.

اصنعي السلايم في المنزل و احمي أطفالك

هناك العديد من الوصفات المنزلية لصنع السلايم في المنزل بعيداً عن المواد الكيميائية الضارة، ويعد صنع السلايم في المنزل نشاطا ممتعا وسهلا ويمكنك صنعه باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في معظم المنازل.

تحضير السلايم بواسطة نشا الذرة

يمكن صنع السلايم في المنزل بالنشا وذلك باستخدام الخطوات التالية:

كوب من نشا الذرة وربع كوب من الماء و لون طعام رشة من الملح بالإضافة إلى وعاء كبير.

طريقة التحضير:

يسخن الماء ويضاف إليه النشا مع التحريك لتجنب التكتلات.

يضاف لون الطعام حسب الرغبة ويخلط جيدا للحصول على اللون المطلوب.

يضاف الملح ويستمر في التحريك حتى يصبح الخليط متجانسا وناعما.

يمكن إضافة كمية إضافية من النشا إذا كان السلايم غير لزج، ويجب حفظ السلايم في وعاء محكم الإغلاق لمنع تعرضه للهواء وجفافه.

طريقة تحضير السلايم في المنزل باستخدام الغراء

المكونات

غراء أبيض وماء دافئ.

نشا والوان غذائية.

بريق أو خرز أو أي زينة أخرى .

الطريقة

في وعاء، امزج الغراء والماء الدافئ حتى يصبح المزيج ناعم أضف النشا تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يصبح المزيج متماسك.

أضف الألوان الغذائية حسب الرغبة.

ثم اعجن المزيج باليدين حتى يصبح ناعما ومرنا اما إذا كان السلايم جافا، أضف المزيد من الماء وإذا كان السلايم لزجا، أضف المزيد من النشا.

احتفظ بالسلايم في وعاء محكم الإغلاق عندما لا تستخدمه.

طريقة تحضير السلايم من الغراء وصابون الغسيل

يمكن تحضير السلايم في المنزل باستخدام صابون الغسيل مع الغراء كالتالي:

غراء أبيض.

ماء دافئ.

صابون غسيل سائل.

بالإضافة إلى ألوان غذائية اختياري.

وبريق أو خرز أو أي زينة أخرى.

الطريقة