“وأنت في مكانك” استعلم الآن عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 منصة أور العراقية

يحتاج غالبية سائقي السيارات في العراق إلى التعرف على رابط الاستعلام عن غرامات المرور برقم الألماني 2024 وذلك للتعرف على المخالفات مستحقة الدفع وذلك بعد أن أعلنت هيئة المرور العامة عن الطريقة الملائمة للاستعلام عن لذلك فقد تمكنت من توفير منصة أور الإلكترونية، وأيضًا الغرامات المالية التي ينبغي سدادها من قبل المخالفين هذا بالإضافة إلى إمكانية دفع الرسوم.

كيفية الاستعلام عن غرامات المرور عبر بوابة أور

يمكن لجميع المواطنين الحصول على المعلومات التي تخص غرامات المرور بشكل إلكتروني وبالتالي يسهل عليهم جميع الإجراءات، مما يعمل على توفير الوقت والجهد وبالتالي يمكنهم الاطلاع على قيمة الغرامات في حال وجودها، ويتم ذلك بإدخال الرقم الألماني، إلا أنه يتعين على السائقين اتباع مجموعة من الخطوات والتي تشتمل على الآتي:

أولًا يتم التوجه بزيارة منصة أور الإلكترونية.

الإلكترونية. بعد ذلك يتم الانتقال إلى القائمة الرئيسية ثم التحديد على تبويب الخدمات.

بعدها ينبغي التحديد على غرامات المرور ثم اضافة الرقم الألماني.

أخيرًا يتم التحديد على زر البحث والانتظار حتى تظهر المخالفات.

خطوات سداد غرامات المرور 2024

يمكن دفع الرسوم المستحقة على السائقين بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات إدارة المرور العامة في العراق، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

التوجه إلى المنصة الإلكترونية أور التابعة الى وزارة الداخلية.

التابعة الى وزارة الداخلية. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

في هذه الخطوة يتم الانتقال إلى القائمة الرئيسية منها إلى الخدمات ثم التحديد على غرامات المرور.

اضافة الرقم الألماني ثم الضغط على خيار التأكيد بعد ذلك ينبغي تحديد وسيلة الدفع المناسبة.

اضغط على خيار تسديد المبلغ ثم اطبع الإيصال حتى يتم استخدامه في الوقت المناسب.

أنواع غرامات المرور و تكلفتها في العراق

حددت إدارة المرور العامة بالعراق الغرامات التي يتم إضافتها على سجل السيارة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الأمن والسلامة للمواطنين ومن بين هذه الأنواع نذكر الآتي: