موعد مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي اوليمبياد فرنسا القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر مواجهة نصف النهائي المرتقبة بين المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024 وبعد عروض قوية من منتخب المغرب في دور المجموعات وربع النهائي، يطمح أسود الأطلس إلى تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى المباراة النهائية ويشكل اللقاء فرصة ذهبية للمغرب لانتزاع بطاقة التأهل والحصول على ميدالية أولمبية، ويترقب المشجعون بشغف هذه المباراة الحاسمة.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا

تُحدد مباراة نصف النهائي بين المغرب وإسبانيا لتُقام يوم الاثنين، الخامس من أغسطس 2024 وسوف تنطلق المباراة في تمام

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب

بينما في القاهرة ومكة المكرمة ستبدأ في الساعة السابعة مساءً

وفي الإمارات سوف تنطلق في الثامنة مساءً

حيث تأتي هذه المباراة في وقت حاسم، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد إسبانيا

يمكن متابعة المباراة المثيرة بين المغرب وإسبانيا عبر عدة قنوات، حيث سيتم بث المباراة على قنوات الرياضية المغربية وقناة الجزائرية الأرضية. كما ستعرض أيضاً على قناة الجزائرية الشبابية 6 المفتوحة، بالإضافة إلى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وقنوات الكأس ويمكن للمشجعين الاستمتاع بمشاهدة المباراة بجودة عالية على قناة بي إن سبورتس HD 1 التي تبث عبر نايل سات، وقناة المغربية الرياضية عبر نفس القمر الصناعي.

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي ضد إسبانيا

من المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب المغرب الأولمبي في مواجهة إسبانيا تواجد أبرز اللاعبين الذين قدموا أداءً رائعاً في المباريات السابقة. سيقف في حراسة المرمى منير المحمدي، بينما يتكون خط الدفاع من مهدي بوكامير، زكريا الواحدي، أسامة العزوزي، وأشرف حكيمي في خط الوسط، سيكون أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين، وبلال الخنوس أما في الهجوم، فيقود الفريق عبد الصمد الزلزولي، إلياس أخوماش، وسفيان رحيمي.