كيكة الدخن المحشية بالتمر بدون بيض لذيذة بتذوب في الفم من حلاوتها

كيكة الدخن المحشية بالتمر تجمع بين الطعم المميز لنكهة التمر والقوام الرائع، وتتمتع هذه الكيكة بطعمها الحلو الذي يجذب الكثير من الأشخاص ولا سيما عشاق الحلويات الصحية، كما أن قوامها طري وناعم وشكلها جميل ومميز ونكهتها فريدة وخاصة مع كوب من القهوة أو الشاي، لذلك يمكن تقديمها للضيوف والاستمتاع بروعة طعمها ومنظرها الشهي، بالإضافة إلى ذلك يمكن تحضير هذه الكيكة في البيت بمكونات متوفرة وبخطوات مريحة خلال وقت قصير، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة تحضير هذه الكيكة المميزة.

كيكة الدخن المحشية بالتمر

يتمتع التمر بكثير من الفوائد الصحية فهو غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أن طعمه حلو وشهي، وهناك العديد من الوصفات اللذيذة التي يدخل التمر في مكوناتها، ومن بينها كيكة الدخن التي يعشق طعمها الجميع، وسوف نذكر لكم المكونات البسيطة التي نحتاجها لتحضير هذه الكيكة:

المكونات

كوب واحد من الماء.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

كوب إلا ربع سكر.

كوب كامل حليب بودرة.

ملعقة صغيرة بهارات معمول.

كوب ونصف من الدخن.

نصف كوب من الدقيق.

كمية كافية من التمر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة حبة البركة.

ملعقة صغيرة شمر.

ملعقة صغيرة سمسم.

طريقة التحضير



يمكن تحضير كيكة الدخن المحشية بالتمر بخطوات سهلة وسريعة، وذلك من خلال القيام بما يلي: