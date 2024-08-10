اسعار السلع التموينية لهذا الشهر اغسطس 2024 + قائمة بسعر الزيت والسكر.. اعـــرف قبل ما يتنصب عليك

اسعار السلع التموينية من أبرز ما يتم البحث عنهم في ذلك الوقت، حيث يترقب الكثير من المواطنين الحصول على السلع التموينية المختلفة كذلك يتساءل الكثير عن هل هناك زيادة جديدة تقوم وزارة التموين بفرضها على السلع أم لا بعد ارتفاع سعر الوقود والبنزين والسولار كما تقوم وزارة التموين بمحاولة ضبط الأسعار، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

قائمه اسعار السلع التموينية شهر اغسطس 2024

كشفت وزاره التموين والتجارة الداخلية عن اسعار السلع التموينية لشهر أغسطس القادم وقد جاءت القائمه كما في التالي:

وصل سعر كيلو السكر مبلغ 12.60 جنيه مصري. جاء سعر كيلو الرز 20 جنيه. بلغ سعر زيت الخليط وزنه 800 مللي مبلغ 30 جنيه. وصل سعر مكرونه وزن 800 جرام مبلغ 15.5 جنيه. جاء سعر الكيلو الدقيق نحو 18 جنيها. جاء سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام 9 جنيه. وصل سعر التونة المفتتة وزن 140 جرام مبلغ 18 جنيه. بلغ سعر الصلصة وزن 300 جرام مبلغ 8 جنية. جاء سعر مكرونه وزن 400 جرام نحو مبلغ 7.75 جنيه. عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا. مربى أنواع 350 جراما 16 جنيهًا. فول معبأ 500 جم 9 جنيهات. علبة مرقة دجاج 6 جنيهات. دقيق معبأ 1 كجم 18 جنيهًا. جبنة تتراباك 250 جم 14 جنيه.

اسعار السلع في الأسواق

يوجد اختلاف ملحوظ في أسعار السلع في الأسواق والمحال التجارية وبين اسعار السلع التموينية ويكدر منها الاشارة أن الأسعار ما زالت في حالة من الاستقرار كما لا يوجد أي زياده في الوقت الحالي وقد جاءت الأسعار كما في التالي: