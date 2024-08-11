هــم بس يحق لهم ركوب القطار مجانا وفقا لقرارات السكة الحديد.. ياحظـــك السكر لو انت واحد منهم

بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، فقد تم الإعلان عن مجموعة فئات يحق لها ركوب القطار مجانا، وذلك من أجل تقديم خدمات مجانية أو بأسعار مخفضة لفئات مجتمعية محددة، لتخفيف أعباء الحياة علي بعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وقد جاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الفئات خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

ركوب القطار مجانا

تعمل وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية على تقديم خدمات مجانية أو مدعمة لمجموعة من الفئات التي تحتاج الى هذا الدعم، حيث تقوم بتوفير ركوب القطار مجانا، أو بتخفيض يصل الى 50% من أجل مساعدتهم، ويتم ذلك عن طريق اعطائهم كارت يسمح لهم بالركب بشكل مجاني للذهاب والعودة.

الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا

أعلنت وزارة النقل عن مجموعة من الفئات يحق لها ركوب القطار مجانا، تتمثل هذه الفئات فيما يلي: