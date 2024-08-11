هــم بس يحق لهم ركوب القطار مجانا وفقا لقرارات السكة الحديد.. ياحظـــك السكر لو انت واحد منهم

بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، فقد تم الإعلان عن مجموعة فئات يحق لها ركوب القطار مجانا، وذلك من أجل تقديم خدمات مجانية أو بأسعار مخفضة لفئات مجتمعية محددة، لتخفيف أعباء الحياة علي بعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وقد جاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الفئات خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.
ركوب القطار مجانا
تعمل وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية على تقديم خدمات مجانية أو مدعمة لمجموعة من الفئات التي تحتاج الى هذا الدعم، حيث تقوم بتوفير ركوب القطار مجانا، أو بتخفيض يصل الى 50% من أجل مساعدتهم، ويتم ذلك عن طريق اعطائهم كارت يسمح لهم بالركب بشكل مجاني للذهاب والعودة.
الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا
أعلنت وزارة النقل عن مجموعة من الفئات يحق لها ركوب القطار مجانا، تتمثل هذه الفئات فيما يلي:
- المرضى والمصابين بالسرطان: يحق لمرضى السرطان الحصول على ميزة ركوب القطار ذهاب وعودة بشكل مجاني، كما يحق
- أيضا للمرافق لهم الحصول على الركوب مع المريض بشكل مجاني، على ألا يزيد عدد المرافقين عن مرافق واحد، ويكون ذلك مع
- تقديم المستندات الطبية التي تثبت حالتهم الصحية، ويتم استخراج كارت ذكي من مكتب الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات،
- موضح به صورة المريض وحالته المرضية، ويتم تجديد هذا الشهر بداية كل سنة ميلادية.
- أفراد الصم والبكم سواء كانوا بالغين أم لا يتم إعفاء الأطفال المرضى بالصم والبكم من دفع التذاكر وكذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال والكبار.
- المواطنين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة يمكنهم الحصول على تذكرة مجانية بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي التي تثبت السن الخاص بهم.