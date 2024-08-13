ركوب القطار بنصف الثمن خصم 50% لهؤلاء الركاب + صرف تذاكر مجانية 100% للبعض.. ادخل دلـــوقت لتكون منهم

أعلنت وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة العامة للسكك الحديدية عن أحقية ركوب القطار بنصف الثمن لمجموعة من الفئات، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم، ومساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تم الإعلان أيضا عن الركوب بشكل مجاني لكبار السن ومرضى السرطان، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في تقديم الدعم للمواطنين، والتخفيف عليهم، وسنقوم بنقل كافة هذه الفئات خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

ركوب القطار بنصف الثمن

بناء على قرارات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تم السماح لبعض الفئات بركوب القطار بنصف الثمن، لكل من رحلتي الذهاب والعودة، وذلك من أجل دعم الحكومة المصرية لهم، ورفع العبء عنهم، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

جميع المواطنين من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر يكون لهم الحق في الحصول على تذكرة ركوب القطار بنصف الثمن. المواطنين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، مع احضار بطاقة الرقم القومي لإثبات السن الخاص بهم. ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت الحالة الخاصة بهم. أسر شهداء 25 يناير والمصابين في الثورة. الأفراد الذين تمت إصابتهم في العمليات الحربية. جميع الطلاب الذين تم التحاقهم بالكليات والمعاهد العسكرية. الأطفال الذي يتراوح عمرهم بين 4 الى 10 سنوات. مجموعات الشباب والرياضة.

فئات يحق لها ركوب القطار مجانا

بالإضافة الى الفئات السابقة التي يحق لهم ركوب القطار بنصف الثمن، هناك أيضا مجموعة من الفئات التي يحق لهم الركوب بشكل مجاني، هذه الفئات تتمثل في الآتي: