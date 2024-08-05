كيكة الشاي أشهى أنواع الكيك سهلة وهشه بمقادير مظبوطة مش هتبوظ منك

كيكة الشاي واحدة من أشهر وألذ أنواع الكيك، حيث تتمتع هذه الكيكة التقليدية بشعبية واسعة كما أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بذكريات الطفولة، فهي من أكثر الكيكات التي تحضرها الأمهات في المنزل للأطفال أو للضيوف مع كوب الشاي أو كوب الشاي بالحليب، وذلك لأن طعمها لذيذ وقوامها إسفنجي لا يقاوم، تابعوا قراءة السطور القادمة لمعرفة أنجح طريقة لتحضير كيك الشاي في المنزل، والمقادير المضبوطة التي يجب الالتزام بها للحصول على كيكة شهية.

كيكة الشاي

تتميز هذه الكيكة باحتوائها على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، لذلك فهي مفيدة جدًا للجسم إلى جانب طعمها اللذيذ ونكهتها التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن لربات البيوت تحضير هذه الكيكة الإسفنجية بكل بساطة، أما بالنسبة للمقادير التي نحتاجها فهي كالآتي:

المكونات

5 بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب حليب سائل.

كوب وربع سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

كوبان من الدقيق.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة كبيرة برش الليمون.

كبيرة بيكنج بودر.

خطوات التحضير

يتم تخصير كيكة الشاي من خلال الخطوات الآتية:-