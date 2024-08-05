“مجانا” القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس 2024

يبحث الكثير من عشاق الكرة في مصر عن ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا القادمة في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. تأهل المنتخب الأولمبي المصري إلى هذا الدور بعد فوزه المثير على منتخب باراجواي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم حسم المنتخب المصري الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. هذه النتيجة مهدت الطريق للمنتخب لمواصلة مسيرته نحو الميدالية الأولمبية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

سيواجه المنتخب المصري الأولمبي نظيره الفرنسي في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. سيتم بث المباراة عبر شبكة beIN Sports في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 1، بالإضافة إلى قناة الجزائرية السادسة المتاحة على قمر نايل سات.

تردد قناة beIN Sports HD 1

يمكنك متابعة مباراة مصر وفرنسا بسهولة من خلال ضبط جهاز الرسيفر على البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الجزائرية السادسة

كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة الجزائرية السادسة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

استعدادات المنتخب المصري

يدخل منتخب مصر الأولمبي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من تعادل مع الدومينيكان، وفوز على أوزبكستان وإسبانيا. هذا الأداء المميز جعل المنتخب المصري من أبرز المرشحين للوصول إلى النهائي. يقود المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الفريق بثقة وطموح كبير لتحقيق إنجاز تاريخي.

تفاصيل المباراة وأهمية اللقاء

تُقام المباراة على ملعب “بارك أولمبيك ليون” في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتعتبر هذه المباراة خطوة حاسمة لمنتخب مصر نحو تحقيق ميدالية أولمبيةحيث يشهد اللقاء اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام والجمهور، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب في المباريات السابقة.