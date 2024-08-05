توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024 .. علمي علوم حظهم للسماء والدرجات حلوة

يتساءل العديد من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولى وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإشارة الى تلك التوقعات والمؤشرات الخاصة بهذا التنسيق لأول مرحلة، وفيما بعد في مقالنا هذا سنتناول سويا جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بصورة رسمية في يوم 20 يوليو 20 المضي 24، وقالت الوزارة إن التنسيق سيكون عقب الإعلان عن النتيجة مباشرًة لينطلق بالمراحل الثلاثة الخاصة به، وتجدر الإشارة بأنه محتمل ظهور النتيجة من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من أغسطس 2024، فإنه إلى الآن ينتظر عدد كبير جدًا من الطلاب النتائج التي تتعلق بهم، والتنسيق الخاص بعام 2024 لم يتم الكشف عنه حتى الآن، وسيتم الكشف عنه بعد ظهور النتيجة كما قلنا فيما سبق.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

تم التوضيح من قبل وزارة التربية والتعليم أن تنسيق العام الجاري من الثانوية العامة 2024 للمرحلة الأولى سيكون قريبًا من التنسيق المتعلق بالسنة السابقة 2023 وهو كما يلي: