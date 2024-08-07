استقبلها واتمتع بأحلى الأغاني والأفلام .. تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات 2024

كل الآباء والأمهات يريدون أن يقوموا بضبط تردد قناة ميكي الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بهم وذلك لكي يتمتع ابنائهم بالمحتوى المقدم على شاشه القناه من افضل افلام الكرتون و البرامج المميزة طوال اليوم ومن الجدير بالذكر أن القناة شعبيه كبيره جدا جعلتها في مقدمة القنوات الاخرى التي تعرض محتوى كرتوني للأطفال الصغار، وفي هذا المقال سوف نوفر لكم احدث تردد القناه لكي تتمكنوا من ضبطه على جهاز الرسيفر الخاص بكم والاستمتاع بما تقدمه القناة على شاشتها.

تردد قناة ميكي الجديد

يمكن الان لكل الآباء أن يقوموا بضبط تردد قناة ميكي الجديد لأبنائهم ومن الجدير بالذكر ان هذه القناه تعرف بأغانيها المميزة وايضا الاناشيد التي تعرضها باستمرار طوال اليوم 24 ساعة علاوة على أفلام الكرتون الرائعة التي يتم عرضها بأعلى كفاءة وجودة واعلى اشارة على النايل سات، وقد جاء تردد تلك القناة الجديد كما يلي:

التردد 11526

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز

كيفية ضبط تردد قناة ميكي

في هذا الوقت الحالي يمكنك عزيزي المتابع لقناة ميكي ضبط ترددها الجديد لكي يستمتع أبنائك بمشاهدة ممتعة من الأفلام الكرتونية التي تظل القناة تعرضها طوال اليوم، وفيما يلي خطوات تحميل القناة بسهولة: