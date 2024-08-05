موعد نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024 بالاسم لجميع المحافظات “هنـــا”

العديد من الطلبة والطالبات الان يظلوا يتساءلون عن موعد ظهور نتئج اعتراضات السادس الاعدادي العراق فهم يريدون التعرف على هذا الموعد بفارغ الصبر وهذا بالتحديد بعد ان تم الاعلان من جانب وزاره التربيه والتعليم العراقيه عن تلك النتائج الخاصة السادس الاعدادي والطلاب الآن يرغبون في الحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي ، وفيما يلي سنوضح لهم كافه التفاصيل التي تخص تقديم اعتراضات السادس الاعدادي للعام الحالي 2024.

موعد نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024

كل الطلبه والطالبات السادس الاعدادي العراق استطاعوا الاطلاع على النتائج الخاصة بهم فقد ظهرت رسميا في شهر يوليو الماضي، ومن الجدير بالذكر انه يوجد طلاب قاموا بتقديم اعتراض على النتائج الخاصة بهم لذا يواصلون البحث للتعرف على موعد ظهور نتيجة الاعتراض وفقًا لقرارات الوزارة الرسمية ومن الجدير بالذكر أن الوزارة لم تعلن رسميا عن موعد ظهور نتيجة الاعتراض الخاصة السادس الاعدادي حتى الآن ولكن من المحتمل أن يبدأ الصدور في خلال أيام قليلو من الآن

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024

الآن من الممكن أن يتم الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي بمنتهى السهولة بصورة إلكترونية بواسطة السير على النقاط الآتية:

● الخطوة الأولى التوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزاره التربيه والتعليم العراقيه بواسطة الضغط على هذا الرابط

● الخطوة الثانية انتقاء ايقونة نتائج السادس الاعدادي

● الخطوة الثالثة انتقاء ايقونه تقديم اعتراضات السادس الاعدادي العراق

● الخطوة الرابعة كتابة البيانات اللازمة المراده منك

● الخطوة الأخيرة الضغط على زر تقديم اعتراض