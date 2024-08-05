نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

تم الإعلان عن ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة نصف النهائي بين مصر وفرنسا في أولمبياد باريس 2024. يستمر المنتخب الأولمبي المصري في مسيرته المميزة في دورة الألعاب الأولمبية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب باراجواي؛ نجح المنتخب المصري في حسم تأهله بعد الفوز في ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا أولمبياد باريس 2024

ستنقل منافسات أولمبياد باريس 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، ومن المقرر أن تنقل مباراة نصف النهائي بين مصر وفرنسا على قناة “beIN Sports HD 1″، بالإضافة إلى عرضها عبر القناة الجزائرية السادسة والقناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن متابعة اللقاء عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports HD 1:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الجزائرية السادسة:

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة المغربية الرياضية:

التردد: 11474.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي

تقام مباراة نصف النهائي بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب فرنسا مساء يوم الاثنين، الموافق 5 أغسطس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، كما يطمح الفراعنة إلى الحصول على ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخهم خلال هذه المشاركة.