موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 وبداية التوقيت الشتوي

Mahmoud Shawadfi تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 وبداية التوقيت الشتوي
موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث من قبل المواطنين حول موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024، حيث بدأت الحكومة المصرية، في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، تنفيذ قرار إيقاف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، والتي كانت مخصصة لتخفيف الاستهلاك الكهربائي حتى نهاية فصل الصيف.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024

بدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من شهر أبريل 2024، وتحديدًا في يوم الجمعة الأخير من ذلك الشهر، من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر، والذي يصادف 31 أكتوبر 2024، ليبدأ التوقيت الشتوي مباشرة بعد انتهاء الشهر؛ وبذلك، عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من يوم الخميس، 31 أكتوبر 2024، سينتقل العمل إلى التوقيت الشتوي، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم الجمعة، 1 نوفمبر 2024.

أكد مجلس الوزراء أن الشائعات التي تدور حول إلغاء التوقيت الصيفي قبل هذا الموعد غير صحيحة؛ حيث تم الإعلان رسميًا في أحد البيانات الحكومية أن النظام المعمول به يشمل التوقيت الصيفي والشتوي، مع استمرار كل منهما لمدة ستة أشهر، وقد أوضح مجلس الوزراء في قرار رسمي أن التوقيت الصيفي سيستمر حتى نهاية أكتوبر، نافيًا أي شائعات حول إلغائه قبل المدة المحددة، وأكد أن أي تغيير في النظام سيتم الإعلان عنه رسميًا.

حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر الجمعة القادمة

نفى مجلس الوزراء الشائعات التي انتشرت حول إلغاء التوقيت الصيفي قبل الموعد المحدد سابقًا، في بيان صادر عن الحكومة، تم التأكيد على أنه لا صحة للأخبار التي تدعي إلغاء التوقيت الصيفي في هذا التاريخ؛ وأوضح البيان أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرارات تتعلق بإلغاء التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، كما أكد أن التوقيت الصيفي سيستمر وفقًا لما هو محدد مسبقًا، وأن أي تغييرات في هذا النظام سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

معلومات الكاتب
Mahmoud Shawadfi

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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