ثبتها الآن لأطفالك تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة قناة الأطفال المملوكة لرجل الأعمال الأردني خالد المقداد التي استطاعت أن تستحون على قلوب وعقول الكبار والصغار، ويذكر أن القناة تم العمل بها منذ ما يقرب من 20 عام، وقد استطاعت القناة أن تقدم الكثير من الأغاني والاناشيد الجميلة التي استطاعت أن تدخل كل بيت في المنطقة العربية وأن تعلق في أذهان وعقول المشاهدين.

قناة طيور الجنة

من القنوات التي يهتم الجمهور بمعرفة قناة طيور الجنة التي تعد من أفضل قنوات الأطفال الموجودة على الساحة والتي أخرجت لنا أناشيد وأغاني كثيرة تربى عليها أجيال وأجيال من المشاهدين، كما أن هذه الأغاني علقت في اذهان المستمعين ومازالت تتردد حتى الان، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، والتي تتمثل في التالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة قناة طيور الجنة.

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11310.

استقطاب اتجاه القناة هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل ترميز القناة هو 27500.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

اسم القناة هو قناة طيور الجنة.

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات هو 11275.

معدل ترميز القناة 27500.

استقطاب اتجاه القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بالكثير من المميزات التى جعلت الجمهور يفضلها عن غيرها من القنوات الأخرى، وإليكم أهم المميزات الخاصة بالقناة والتي تتمثل في التالي: