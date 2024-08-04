NOW رابط التسجيل في منحة تونس 300 دينار تونس 2024 عبر موقع social.gov.tn والشروط المطلوبة للحصول على المنحة

يتزايد البحث من قبل المواطنين في دولة تونس عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس المقدمة من قبل الحكومة التونسية للمواطنين، وهذا لمساعدتهم على المعيشة ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتلك المنحة تم اطلاقها لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم المالي لكافة المواطنين المحتاجين لرفع الأعباء المالية المختلفة عنهم، وجاءت تلك المنحة لتحقيق التكافؤ بين المواطنين، وتم اطلاق المنحة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتي كشفت عن الشروط الخاصة باستحقاق المنحة وهذا ما نطلعكم عنه في هذا المقال فتابعونا.

كيفية التقديم في التسجيل في منحة 300 دينار تونس

لكافة الراغبين في الحصول على منحة تونس يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية وتسجيل كافة البيانات المطلوبة غفي الاستمارة، وهذا بعد التأكد من توافر الشروط الخاصة باستحقاق، وإليكم الآن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس كالتالي:

يتم الانتقال إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

الضغط على أيقونة “خدمات الوزارة”.

اختيار “المنح والمساعدات”.

اختيار منحة 300 دينار.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

لابد من إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها للموقع.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط استحقاق منحة 300 دينار تونس

لاستحقاق منحة 300 دينار تونس لابد من توافر بعض الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهب كالتالي: