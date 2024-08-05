مين هي شيكا ؟ تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة، قناة وناسة الفضائية من أفضل وأشهر القنوات التي تقدم محتوى متنوع ومميز وتعمل على مدار اليوم دون انقطاع فهي من قنوات الأطفال التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة وذلك بسبب محتواها المتميز والأمن وتقدم محتوى يتناسب مع كافة الأعمار، وتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن معرفة تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم تردد القناة الجديد تابعوا معنا.

مميزات قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah

قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال التي حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي في وقت قياسي ،ويرجع ذلك إلى المميزات العديدة التي تميزت بها القناة والتى من أبرزها مايلي:

القناة تعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو فواصل إعلانية.

تعمل القناة على تعلم الطفل السلوكيات الإيجابية والأخلاق الحميدة.

تقدم القناة محتواها بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك.

القناة تعمل بصورة جيدة وصوت واضح.

تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار.

تردد قناة وناسة 2024 بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات

تزايد البحث عن معرفة تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن تحميل القناة عبر جهاز الرسيفر الخاص بكم بكل سهولة ويسر فقط من خلال اتباع هذه التعليمات الآتية:

تردد القناة هو: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تنزيل قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال إدخال البيانات الآتية: