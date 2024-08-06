نتيجتك بالدرجات .. نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي رابط مباشر ومؤشرات التنسيق 2024

استعلم من هنا نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي رابط مباشر وموعد ظهورها 2024، حيث يترقب آلاف الطلاب والطالبات حاليًا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها ستعتمد النتيجة خلال الساعات القادمة، تعد هذه المرحلة التعليمية من أهم المراحل، إذ تحدد الكلية أو الجامعة التي سينتسب إليها الطلاب، قبل الإعلان الرسمي للنتائج، نقدم لكم أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي

نضع بين أيديكم الآن استعلم من هنا نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي رابط مباشر وموعد ظهورها 2024، يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بطرق متعددة، ومن أبسط الطرق هي الاستعلام عبر رابط مباشر لموقع وزارة التربية والتعليم التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، عبر موقع وزارة التربية. إدخال رقم الهاتف الخاص بك. إدخال عنوان بريدك الإلكتروني. كتابة اسم الطالب. تحديد الشعبة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب. اختيار المحافظة. النقر على “استعلام”.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

فبعد أن تطرقنا من خلال ما سبق إلى استعلم من هنا، نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي رابط مباشر وموعد ظهورها 2024، ننتقل للتوصل إلى موعد نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال عدة نقاط:

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، لكن تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بدقة وشفافية.

سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة من القسمين العلمي والأدبي خلال مؤتمر صحفي، غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا يوم الاثنين.

كما أظهرت وزارة التربية والتعليم عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرات النجاح في المواد المختلفة، حيث سجلت الكيمياء والجغرافيا نسبة نجاح 92%، والأحياء 91%، وعلم النفس والاجتماع 92%. ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

درجات المواد بنتيجة الثانوية العامة 2024

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى استعلم من هنا، نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي رابط مباشر وموعد ظهورها رسميا 2024، نتعرف الآن على درجات المواد بنتيجة الثانوية العامة، والتي نذكرها فيما يلي:

إجمالي الدرجات التي حصل عليها الطالب هو 410 درجات.

مجموع درجات مادة اللغة العربية حوالي 80 درجة.

مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى حوالي 50 درجة.

مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية حوالي 40 درجة.

مجموع درجات مادة التاريخ حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة الجغرافيا حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة الفلسفة والمنطق حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة علم النفس والاجتماع حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة الكيمياء حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة الفيزياء حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة الأحياء حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة الجيولوجيا حوالي 60 درجة.

مجموع درجات مادة الهندسة الفرعية حوالي 30 درجة.

مجموع درجات مادة التفاضل والتكامل حوالي 30 درجة.

مجموع درجات مادة الاستاتيكا حوالي 30 درجة.

مجموع درجات مادة الديناميكا حوالي 30 درجة.

الحدود الدنيا للقبول بكليات تنسيق الثانوية العامة 2023-2024

بعد أن توصلنا معكم عبر ما سبق إلى نتيجتك بالدرجات، نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي رابط مباشر وموعد ظهورها رسميا 2024، تتضمن قائمة الحد الأدنى للقبول بالكليات للعام الدراسي 2023-2024 الدرجات التالية: