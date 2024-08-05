نتيجة دوت نت .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس احصل عليها فور اعتمادها

في الفترة الأخيرة ينتظر جميع الطلبة والطالبات موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس، ويترقبون أيضًا المؤتمر الذي يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقده من أجل الإعلان عن أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي، وأشارت الوزارة أن النتيجة سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، كما أوضحت أن عملية التصحيح اقترب الإنتهاء منها، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح الخطوات التي يجب السير عليها من أجل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس، والحصول عليها بصورة رسمية، والخطوات هي:

أولًا يقوم الطالب بالولوج إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر .

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار خانة بوابة مركز المعلومات.

في الخطوة التي تليها اختر بوابة الثانوية العامة.

قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات في أماكنها المحددة.

بعد ذلك تحقق من إدراج الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بدقة وفي الحقل المخصص له.

ثم اضغط على كلمة بحث أو عرض النتيجة.

وفي النهاية سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة فور اعتمادها.

الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2024

بصدد حديثنا عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024 يجب الإشارة إلى أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم طبقًا لبعض الشروط، حيث يتم اختيار الطلاب الذين حصلوا على أعلى مجموع في جمهورية مصر العربية، ويتم تحديد أسماء الطلاب الأوائل على الشعبة العلمية والشعبة الأدبية والطلاب الأوائل في مدارس الدمج والمكفوفين، ويتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الطلاب المتفوقين في مؤتمر صحفي بحضور السيد وزير التربية والتعليم.