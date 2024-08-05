هنا رابط الاستعلام عن مستحقي دعم الاسكان العسكري الاردن 2024 شهر اغسطس فور الصدور

قامت وزارة الإسكان بإطلاق رابط إلكتروني للإعلان عن أسماء المستحقين لدعم الإسكان العسكري وقد تم تقديم جميع خدمات الإسكان والخدمات الحكومية للمواطنين في الأردن بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد للجميع حيث يمكن التقديم للحصول على دعم الإسكان العسكري عبر الإنترنت، كما يمكن الآن الاستعلام عن النتائج بطريقة إلكترونية وللحصول على الاستعلام الصحيح، يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري الأردني

تتيح وزارة الإسكان الأردنية إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المستفيدين من الدعم يمكن للمستخدم الدخول إلى منصة الإسكان والأشغال الأردنية، وبعد تسجيل الدخول، يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم تظهر له عدة خيارات، حيث ينقر على زر الاستعلام عن الدعم، ويضغط على خيار عرض النتيجة، وينتظر حتى تظهر حالة الطلب، سواء كانت مقبولة أو مرفوضة مع بيان الأسباب.

شروط التقديم على قرض الاسكان العسكري

يتعين على الأشخاص الراغبين في الحصول على سكن عسكري في الأردن الالتزام بمجموعة من الشروط التي سنوضحها فيما بعد