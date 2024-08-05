موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. كم وصلت نسبة النجاح لطلاب الثانوية الدور الأول؟

بعد الانتهاء من أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة شهر يوليو الماضي، ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من القلق والترقب الشديد الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.

وانتشرت مؤخرا الكثير من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم بعد اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة، وسنوضح التفاصيل في هذا المقال.

نتيجة الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالرد على الانباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وأوائل الثانوية العامة 2024 خلال الساعات القادمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلك الأنباء ماهي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه سيتم رفع النتيجة عبر المواقع الرسمية عقب عقد المؤتمر الصحفي المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من شهر أغسطس الجاري من أجل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 .

وقد توجه “محمد عبد اللطيف” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكل العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة، تقديرا لمجهودهم الذي بذلوه خلال فترة امتحانات الدور الأول، والذي كان له دور في سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

نسب النجاح في المواد الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في 9 مواد قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة والتي جاءت كالتالي:-