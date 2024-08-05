اعرف قيمة الزيادة .. بالخطوات طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تعتبر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق من الخدمات الهامة التي تم توفيرها من جانب وزارة المالية العراقية، حيث يهدف هذا النظام إلى تيسير الوصول إلى معلومات الرواتب وتفاصيل الدفع بطريقة منظمة وسهلة، مما يعزز من استقرار المتقاعدين المالي ويتيح لهم متابعة استحقاقاتهم بدقة. من خلال الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، حيث يمكن للمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم وتحديث بياناتهم بسهولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

اعلنت وزارة المالية العراقية أنه قد تم تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024، وذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، كما نوهت أنه في حالة قد صادف هذا اليوم إجازة رسمية فقد يتم تقديم أو تأخير الصرف إلى اليوم السابق أو التالي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن اجراء الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: