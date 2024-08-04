“انبساط ومرح على طول” استقبل أحدث تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات Karameesh

تعتبر قناة كراميش من أنجح قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي تم تصنيفها مؤخراً من قبل الأمهات أفضل قناة أطفال عربية، فالقناة حريصة جداً على تقديم محتوى متميز وهادف وفريد من نوعه، وتجمع القناة في محتواها بين الترفيهي والتعليمي والثقافي والتربوي، وهذا ما جعلها تصل للمكانة التي تحتلها بين قنوات الأطفال، وتعتبر قناة كراميش من القنوات المجانية التي لا تحتاج لاشتراك شهري حتى يمكن متابعتها فهي متاحة أمام الأطفال على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، والآن نقدم لكم التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات والعرب سات.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش الفضائية الخاصة بالأطفال عن الكثير من القنوات المنافسة لها ببعض المميزات والتي جعلتها واحدة من أفضل قنوات الأطفال على الإطلاق، وتتمثل في التالي:

تقدم القناة محتوى ثقافي وتعليمي يعزز فهم الأطفال للتنوع الثقافي.

ندعم القناة أساليب التعليم الحديث التي تجمع بين التعلم والترفيه.

القناة تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليمي وهذا حتى لا يشعر الطفل بالملل.

تحرص القناة على تقديم النصائح المختلفة حتى يتمتع الطفل بجسم صحى وذكاء قوي حتى يتمكن من استيعاب كل ما يدور حوله.

تعلم الأطفال أهمية الصفات الحسنة والتحلي بها والتمسك بالسلوكيات الصحيحة التي تجعله مميز بين الأطفال الأخرين.

محتوى القناة محتوى على مدار اليوم دون توقف حتى يستمتع الطفل بكل كما تقدمه في أي وقت.

تردد قناة كراميش على النايل سات

ترتفع معدلات البحث المتكرر والمكثف مؤخراً عن تردد قناة كراميش الخاصة بالأطفال، حيث يمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على القمر الصناعي الانيل سات بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقي بكثير، والتردد هو:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على العرب سات

يمكن أيضاً الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على العرب سات من خلال التردد التالي: