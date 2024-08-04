“شوف هتقبض امتى” موعد صرف زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد وخطوات الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية المغربية أن صندوق التقاعد المغربي وافق على زيادة معاشات التقاعد بنحو 5%، والحد الأدنى للزيادة يبلغ نحو مائة درهم مغربي وذلك بهدف مساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع، والدفعة الأولى من قيمة الزيادة الجديدة تم صرفها بالفعل وقدرها 500 درهم مغربي وفي الشهر الماضي تم صرف الدفعة الثانية وعلى هذا لم تكن في زيارة في هذا الشهر الجاري.

موعد صرف زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد

وزارة المالية أعلنت موعد صرف الزيادات الجديدة على معاشات التقاعد في المغرب وكان موعد صرف الدفعة الثانية في الشهر الماضي وعلى هذا فلا توجد أى زيادة في رواتب التقاعد لهذا الشهر الجاري، وتسعى دائما المملكة المغربية إلى وصول الزيادات الحكومية لمستحقيها من غير تأخير، والجدير بالذكر أن موعد صرف رواتب التقاعد هو يوم 25 و 26 في الشهر الميلادي ولكن يتم تأجيل موعد صرف أو تأخيره بيوم وذلك في حالة مصادفة إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

خطوات الاستعلام عن معاشات المتقاعدين بالمغرب

أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني وبكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: