طريقة تقديم الاعتراض على نتائج التاسع سوريا 2024.. مادتين كحد أقصى للأعتراض فقط

بعد عقد المؤتمر الصحفي الأثنين الماضي لإعلان اعتماد النتائج الامتحانية رسمياً، مع إعلان أسماء أوائل القطر ونشر صورهم، نشر موقع وزارة التربية السورية رابط نتائج التاسع 2024 بالاسم والمدرسة، بعد أن كانت متاحة برقم الاكتتاب فقط لحوالي أسبوع من إعلان النتيجة، كما أتاحت للطلبة تقديم الاعتراضات على الدرجات لتعديل درجاتهم وتحسين المجموع، وسنوضح في هذا المقال جميع التفاصيل عن نتائج التاسع سوريا 2024.

الاعتراض على نتائج التاسع سوريا 2024

أكدت وزارة التربية السورية أنه يحق للطالب التقدم بطلب الاعتراض كحد أقصى في مادتين، وسيكون على الطالب خلال التقديم كتابة بعض المعلومات الأساسية عن سبب تقديم الطلب، وكتابة الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب، بالإضافة لدفع إيصال به 12000 ليرة سورية عن كل مادة قدم الاعتراض عليها، وسيكون الرد خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

وتقدم طلبات الاعتراض على درجات الطلاب اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليو 2024 حتى يوم الاثنين القادم 29 يوليو 2024، حسب المعايير لكل محافظة.

معرفة نتائج التاسع سوريا الدورة الأولى 2024

يقدم موقع وزارة التربية السورية إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات بكل سهولة، وذلك من خلال رقم الاكتتاب أو الاسم الثلاثي، ويمكن معرفة نتائج التاسع سوريا الدورة الأولى 2024 من خلال الخطوات التالية:-