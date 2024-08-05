“المدارس هتبدأ امتى” موعد دخول المدارس في العراق 2025.. الوزارة تجيب!!

زادت عمليات البحث مؤخرا على محركات البحث الإلكترونية بشكل ملحوظ عن بدء العام الدراسي 2024/2025، مما تبرز اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بتفاصيل الجدول الدراسي للعام الدراسي الجديد.

وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن تفاصيل الجدول الدراسي للسنة الدراسية 2024/2025، وسنعرض لكم التفاصيل في هذا المقال.

موعد دخول المدارس في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، والمحدد بدايته في الأول من شهر أكتوبر 2024، مقسمة على فصلين دراسيين والتي جاءت على النحو التالي:-

يبدأ الفصل الدراسي الأول في أكتوبر 2024 مستمرا حتى منتصف يناير 2025، على أن امتحانات هذا الفصل تجرى خلال فترة مدتها أسبوعين

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في فبراير 2025 وتبدأ امتحانات نهاية العام في شهر يونيو 2025.

وستقوم الوزارة بتلبية جميع احتياجات المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى ذلك يعمل المعلمون على إعداد المناهج الدراسية، وتحضير الجداول للطلاب، مرحبين بعودة الطلاب والطلاب الجدد.

العطلات الرسمية للعام الدراسي 2025 في العراق

تتنوع العطلات الرسمية بين الوطنية والدينية، فالإجازات الوطنية تتضمن احتفالات عيد الاستقلال وعيد الجيش، بينما تشمل الإجازات الدينية عيد الفطر وعيد الأضحى، ويتم تحديد باقي الإجازات الرسمية وفقًا للجدول التقويمي الذي تضعه وزارة التربية العراقية للعام الدراسي الجديد والذي جاء على النحو التالي:-