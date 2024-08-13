“الإسكان” ما هي شروط الدعم السكني للنساء والرجال 1446.. وما هي الأوراق المطلوبة؟

شروط الدعم السكني، انتشرت أنباء حول زيادة الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، لهذا تكاثرت التساؤلات في الساعات الماضية حول حقيقة زيادة الدعم السكني 1446 وموعد صرف الدعم.

ويقدم البرنامج مبادرة الدعم السكني للتيسير على المواطنين امتلاك السكن الخاص بهم، وقد أوضحت إدارة البرنامج كافة التفاصيل التي تخص الدعم السكني مثل الشروط المطلوبة للحصول على مبلغ الدعم.

شروط الدعم السكني

شروط الدعم السكني التي أوضحتها وزارة البلديات والإسكان كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيمًا إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا كحد أدنى.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.

ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

ويمكن للسيدات التقديم على الدعم المطلقات والأرامل.

تحديد مبلغ الدعم السكني

يتم تحديد مبلغ الدعم السكني الذي توفره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، بشرط ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب على سداده بحسب ما تحدده الوزارة.

والوزارةُ هي التي تحدد تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقاً لتقديرها المبني على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

الاستعلام عن الدعم السكني

يمكن الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:-

قم بالدخول على منصة سكني، ثم قم بتسجيل الدخول.

التحقق من حالة الاستحقاق.

التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على كلمة استعلام.

سيظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حقيقة زيادة الدعم السكني 1446

قامت وزارة البلديات والإسكان بالرد على ما ورد من أخبار عن زيادة الدعم السكني 1446، حيث أنها نفت هذه الأخبار واصفة لها بالشائعات، ودعت المواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار بدلا من مواقع التواصل الاجتماعي.