رابط ملء استمارة التسجيل في وزارة الدفاع الوطني الجزائري 2024 والمستندات المطلوبة

بعد أن تم فتح باب التسجيل في وزارة الدفاع الوطني الجزائري، أمام العديد من المواطنين الراغبين بالالتحاق بصفوف الجيش الوطني الجزائري، حيث إن هذه الوظائف الوطنية توفر رواتب شهرية لجميع المقبولين في صفوفهم، بالإضافة إلى أنها تعتبر فرص عمل مناسبة للعديد من الشباب الجزائري، وعليه فمن السهل ملء استمارة طلب الالتحاق بالوزارة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في وزارة الدفاع الوطني

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع الجزائرية عبر الإنترنت.

مع تسجيل دخول جديد إلى الموقع.

ليتم اختيار “استمارة طلب الالتحاق”.

بعدها يُرجى ملء الاستمارة بكافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم، الاسم الرباعي ورقم الهوية، وبيانات السكن المقيم به.

أن يتم إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في الوزارة.

مع التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

وثائق القبول في وزارة الدفاع الوطني بالجزائر 2024

وعن المستندات المعنية بطلب القبول في وزارة الدفاع الوطني داخل دولة الجزائر، اتباع ما يلي:-

إحضار 4 صور خلفية بيضاء حديثة للشخص المتقدم.

أصل وصورة شهادة الميلاد للمتقدم.

تقديم صورة من البطاقة التعريفية الوطنية للشخص المتقدم.

مع تقديم استمارة الترشيح التي قمت بطباعتها عبر موقع وزارة الدفاع.

شهادة التخرج صورة وأصل.

ما هي شروط القبول في وزارة الدفاع الوطني؟

أما عن الشروط الواجب اتباعها على كافة المتقدمين في وزارة الدفاع الوطني، اتباع الأتي:-