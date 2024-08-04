رسميا الأن.. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بالأسم ورقم الجلوس و خطوات الاستعلام عن النتيجة

بعدنتيجة الثانوية العامة 2024، أن انتهى طلاب وطالبات الثانوية العامة من انتهاء الاختبارات الخاصة بهم سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الادبية بدأ البحث يزداد عن النتيجة حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور النتائج والذي من المنتظر أن تظهر يوم الثلاثاء القادم ليتمكن كل طالب من الحصول على نتائجه لذلك سنتعرف معا اليوم على كيفية استخراج نتائج طلاب الثانوية العامة في مصر 2024 من خلال الاسم ورقم الجلوس في السطور القادمة فتابعونا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الثانوية العامة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 من أغسطس حيث تعقد الوزارة مؤتمر رسمي تعلن فيه عن أسماء الأوائل، ويتم فيه اعتماد نتائج الثانوية العامة رسميا ثم يتم بعد ذلك رفعها على موقع الوزارة كما سيتم رفع النتائج على موقع نتائجنا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطالب ان يقوم باستخراج نتائج الثانوية 2024 الدور الاول وذلك عبر الموقع الالكتروني المخصص لظهور النتائج وهو موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن خلال هذا الرابط يمكن للطلاب استخراج بالاسم ورقم الجلوس حيث ان النتيجة ستكون متاحة على الموقع بعد اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم وذلك في عقب المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه إعلان أوائل الثانوية العامة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس

يمكن للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة فور ظهورها وذلك بالأسم أو برقم الجلوس عبر اتباع الخطوات التالية: