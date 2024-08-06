تزايدت عمليات البحث مؤخرًا عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 في العراق يُعد هذا البرنامج من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024

أفادت وزارة العمل العراقية بأنه من المتوقع رفع أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية في الأيام القليلة القادمة، يأتي ذلك بعد تقييم حالات المتقدمين ومراجعة بياناتهم للتأكد من دقتها، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية إلكترونيًا عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي. إدخال كود التحقق المرئي. اختيار الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية. تحديد المحافظة التابع لها. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على “استعلام” أو “بحث”. الانتظار لبضع لحظات حتى تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين، ثم البحث عن اسمك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى ابحث عن اسمك اسماء المقبولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة ننتقل بكم للتوصل إلى شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024، للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوفر الشروط التالية في المتقدمين:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 سنة، بينما يجب أن يكون عمر النساء بين 15 و55 سنة.

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في العراق.

ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

فبعد أن توصلنا معكم عبر ما سبق إلى ستجد اسمك، اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق وشروط التسجيل 2024، يبحث العديد من المواطنين عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة. وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن نشر قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، التي تم إطلاقها على دفعات لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في الوقت الحالي. كما تم الإعلان عن توفير هذه القوائم لجميع المشمولين بشكل مركزي، وهي الآن متاحة في جميع مناطق ومحافظات العراق.

الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية

فبعد أن سقنا لكم في عبارات سابقة ستجد اسمك، اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق وشروط التسجيل 2024، ننتقل بكم للتعرف على الفئات المستحة للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الإجتماعية العراقية وهم: