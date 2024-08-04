رسميا … وزارة التربية والتعليم تحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 بالنسبة للأوائل

ينتظر الكثير من الطلاب المصريين وأولياء امورهم ومعليمهم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية 2024 بفارغ الصبر؛ نظرا لأهمية هذه المرحلة فى حياة الطالب وتحديد مستقبله ، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من شهر أغسطس الجارى لاعتماد النتيجة والكشف عن أسماء أوائل الثانوية العامة وفق ما صرح به المتحدث باسم الوزارة ، وقد أفادة مصدر مسؤل انه سوف تم تحديد موعد ظهور النتيجة بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات وتدقيقها وبعد المؤتمر الصحفى، ومن خلال المقال التالى نوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمى للوزارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من قبل وزير التربية والتعليم ، يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 باستخدام رقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

اولا: زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ثانيا اضغط على خيار نتائج

ثالثا: اختر نتيجة الثانوية العامة 2024.

رابعا: أدخل الدور الأول 2024.

خامسا: اكتب الشعبة التي تدرس من خلالها.

سادسا: اكتب الاسم الكامل للطالب ثم أدخل رقم الجلوس بدقة.

وفى الأخير : اضغط على تأكيد المعلومات ثم انتقل إلى خيار البحث لتظهر لك النتائج بعد أن يكون مسموحا بظهورها .

توزيع درجات مواد الثانوية العامة المصرية 2024

من المعروف أن مجموع درجات الثانوية العامة النهائي هو 410 درجة، وقد تم توزيع الدرجات وفقاً للجدول التالي: