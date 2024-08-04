موعد عرض مسلسل محمد الفاتح Mehmed the Conqueror الموسم الجديــــد.. أحداث قويــــة لا تضيعها من يــــدك

حقق مسلسل محمد الفاتح نجاحا كبيرا خلال عرض الجزء الأول منه جعل الجمهور يتذوق لمتابعة الجزء الثاني وابذي من المتوقع أن يحمل الكثير من المفاجأت والإثارة والتشويق من خلال مواصل السلطان محمد الفاتح وهو بطل المسلسل لإنجازاته في تأسيس الدولة العثمانية وأيضا مواصلة المعارك لفتح القسطنطينية، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بالمسلسل والتي تتعلق بالقنوات الناقلة له.

مسلسل محمد الفاتح

يعد مسلسل محمد الفاتح من أنجح المسلسلات التركية التاريخية في الفترة الأخيرة وهذا لان المسلسل يقوم بتجسيد قصة القائد الفاتح محمد الفاتح والذي استطاع أن يرسخ قواعد الدول العثمانية وهي في مهدها كما اتسعت رقعة الدولة في أيامه اتساع كبير، وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية جدا في الجزء الأول منه وذلك للتالي:

يحكي المسلسل قصص وبطولات تاريخية مشوقة وممتعة، حيث يحسد معارك حقيقة لقادة الدول الإسلامية في أوج مجدها.

وبسبب هذه الحقائق المشوقة والجذابة استطاع المسلسل جذب عدد كبير من المشاهدين إلى مشاهدته ومتابعة حلقاته.

وأفاد آخر الأخبار الخاصة بالمسلسل بأن فريق العمل قد بدأ بالفعل في تصوير أولى حلقات الجزء الأول من المسلسل حيث من المتوقع أن يتم عرضها خلال الأسابيع القادمة، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن.

القنوات الناقلة للمسلسل

ولأن مسلسل محمد الفاتح يتابع عدد كبير من المشاهدين فإن الكثير منهم يبحثون عن القنوات الناقلة للمسلسل والتي تتمثل في التالي:

قناة trt التركية

اسم القناة هو trt التركية.

القمر الخاص بالقناة هو نايل سات.

أما عن التردد الخاص بالقناة فهو 11054.

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

معدل الترميز هو 30000.

أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو عمودي.

قناة MBC