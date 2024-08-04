تعرف على أفضل هاتف فئة اقتصادية مقاوم للماء والغبار.. اعرف مواصفات هاتف ريلمي c61

تعتبر هواتف ريلمي من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي يهتم بها العديد من الأشخاص الراغبين في شراء الهاتف، حيث أنها تحرص الشركة على إصدار مواصفات قياسية لكافة المستخدمين بأسعار مناسبة، وقد أوضحت شركة ريلمي أنه يتميز الهاتف بالعديد من المميزات القياسية التي يجب الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الشراء سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف هاتف ريلمي c61

أوضحت شركة ريلمي أنه تم طرح هاتف ريلمي c61 في الأسواق والتي يتميز بالعديد من المواصفات القياسية منها الآتي:

المواصفات التفاصيل معالج الهاتف معالج يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة التخزين \ الرام 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام كاميرا الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل. شاشة الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+. نظام تشغيل الهاتف نظام تشغيل Android 14 سعة البطارية بطارية بسعة 5000 مللي امبير

ما هي مميزات هاتف ريلمي الجديد 2024

بعد الاطلاع على مواصفات هاتف ريلمي الجديد يتساءل البعض على أهم مميزات هاتف ريلمي c61 الجديد وهي كالتالي: