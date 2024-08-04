التاريخ الرسمي لبدء الدراسة في العراق و جدول العطلات لعام 2024/2025

يتزايد الاهتمام في العراق بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2025 كما يسعى الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى معرفة التفاصيل الدقيقة حول هذا الموضوع، ويعود هذا الاهتمام إلى الأهمية الكبيرة لهذه المرحلة التعليمية بالنسبة للأفراد والمجتمع من خلال متابعة التقويم الدراسي الرسمي، ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيل دقيقة حول مواعيد بدء وانتهاء الفصلين الدراسيين فضلا عن الجداول الزمنية للامتحانات والإجازات الرسمية في الجامعات.

العطلات الرسمية لعام 2025 في العراق

فقد حددت الوزارة تواريخ الإجازات الرسمية لعام 2025 في العراق كالتالي:

عطلة رأس السنة الميلادية في 1 يناير.

عيد الجيش العراقي في 6 يناير.

عطلة عيد الفطر تبدأ من 29 رمضان.

عطلة عيد الأضحى تبدأ من 9 يوليو وتستمر خمسة أيام.

مظاهر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في العراق

أكدت الوزارة أن العام الدراسي الجديد سينطلق في الموعد المعتاد 1 أكتوبر مع استمرار نظام الفصلين الدراسيين دون تغيير، وستعلن الوزارة قريبا عن تفاصيل الإجازات وجداول الاختبارات وفي إطار استعداداتها تركز الوزارة على تحسين الأنشطة وتطوير المدارس والمعلمين من خلال: