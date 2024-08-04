وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة Wanasah Tv 2024 علي جميع الأقمار الصناعية لمتابعة أجمل أغاني لولو

تردد قناة وناسة، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة كونها واحدة من أهم قنوات الأطفال التي تهتم بتقديم محتوى متميز من برامج وأغاني الأطفال المميزة واليوم سوف نتعرف معا علي تردد واحد من القنوات التي تلفت انتباه الأطفال خصوصا من عمر عامين إلى 12 عاما وهي تردد قناة لولو التي يحبها جميع الأطفال وكيفية ضبط القناة في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah Tv

تتميز القناة بتقديمها محتوى متنوع يجمع ما بين الترفية والتعليم ينجذب إليها الأطفال لقضاء وقت ممتع ومرح يتعلمون من خلاله بالعديد من المهارات ويأتي تردد القناه على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كالتالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يمكن للأطفال أن يقوموا بتنزيل القناة وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات حيث يأتي تردد القناه على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تقوم قناة وناسة بتحديث ترددها بشكل مستمر على القمر الصناعي عرب سات وذلك لضمان جودة الصوت والصورة حيث يأتي تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

يمكن بخطوات بسيطة القيام بضبط تردد القناة الجديد وذلك بالخطوات التالية:

في البداية يتم الضغط على زر القائمة menu في الريموت كنترول.