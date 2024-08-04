تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 على النايل سات والعرب سات

محمد سعيد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 على النايل سات والعرب سات
تردد قناة القاهرة الإخبارية

يعتبر تردد قناة القاهرة الإخبارية من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين ومتابعي الأخبار المصرية، حيث يتم عرض محتوى القناة من قبل مجموعة من الإعلاميين والصحفيين المشهورين والعديد من المراسلين، وهدف القناة هو تغطية كل الأخبار المحلية والعالمية والإقليمية بشكل حصري، وسوف نعرض تردد القناة في هذا المقال بالتفصيل.

تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة القاهرة الإخبارية من أشهر القنوات التي يبحث عنها عدد كبير من المتابعين ويتم نقل المحتوى للقناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

التفصيل البيان
تردد القناة 11747
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الاستقطاب عمودي

كيفية تنزيل تردد قناة القاهرة الإخبارية

لكي يتم تنزيل تردد قناة القاهرة الإخبارية لابد من اتباع الخطوات الآتية:

  • الضغط على القائمة في جهاز الريموت كونترول.
  • الضغط على إضافة تردد.
  • إدخال البيانات الخاصة بالتردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، ومعدل تصحيح الخطأ.
  • الضغط على كلمة “بحث” والانتظار حتى يتم تنزيل القناة، ثم الضغط على “حفظ”.
معلومات الكاتب
محمد سعيد

صحفي بموقع البديل، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية ، وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بكل دقة وشفافية.

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