الان.. spa.gov.iq استعلام اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عموم محافظات العراق

جدلاً كبير بين العديد من المواطنين العراقيين حول الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، التي ينتظرنها بشكل كبير مما تأخرت هذه الوجبة عن باقي الوجبات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تضم عدد كبير من المواطنين الذين قدموا طلبات لكي يتحصلوا عليها في مختلف المحافظات العراقية، لكن لم يصدر أي بيانات أو قرارات تُفيد بموعد إعلانها أو ظهورها، وعليه فمن المتوقع بأن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنشر كل ما هو جديد حول الوجبة السابعة فور الانتهاء من مراجعة وفحص كافة الطلبات المقدمة داخل دولة العراق.

كيفية معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وعن الخطوات التي يجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وباقي الوجبات الأخير، اتباع ما يلي:-

تتجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية في بداية الأمر.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم اختيار رقم الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

إدخال بيانات الشخص المستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن العراقي.

النقر على زر “بحث”.

وعندها تظهر لك مجموعة من الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة.

بحيث تتمكن من رؤية اسمك.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية؟

وتتمثل أبرز شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص عراقي.

كما يجب أن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري يمنعه من القبول في الرعاية الاجتماعية.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في البرنامج.

عدم إدخال أي معلومات مضللة أو غير صحيحة.

مراجعة طلبات التقديم في الرعاية الاجتماعية

وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة جميع الطلبات المقدمة والخاصة بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، بشكل واضح وصحيح، ليضمن حصول المتقدمين القبول في هذا البرنامج، مع توفير التمويل اللازم لهم لكي يتحصلوا عليه في كافة المحافظات العراقية.