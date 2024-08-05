قروض مصرف الرافدين .. أحصل على 25 مليون دينار عراقى اذا كانت تنطبق عليك تلك الشروط

زامنًا مع إعلان مصرف الرافدين عن قرض قيمته 25 مليون دينار، بدأ المواطنون في العراق يسألون عن تفاصيل هذا القرض وشروط الاستفادة منه. حيث يسعى بنك الرافدين إلى توفير كافة السبل لدعم المشاريع الصغيرة، وقد أعلن عن التفاصيل المتعلقة بالحصول على قرض بقيمة 25 مليون دينار عراقي.

قروض مصرف الرافدين 25 مليون

صرح مصرف الرافدين وذلك فى بيان رسمى له عن البدء فى أستقبال طلبات التقديم على القروض بشكل الكترونى يستطيع كل من يرغب فى الحصول على قرض من الموظافين وكذلك المتقاعدين بالعراق فى تحميل تطبيق المصرف على هاتفه أو بتقديم الطلب فى أحد الفروع الخاصة بالمصرف المنتشرة فى مختلف أنحاء العراق حيث تبدء قيمة القرض من 5 مليون دينار عراقى وتصل الى 25 مليون دينار عراقى وذلك ضمن خطة قامت بوضعها أدارة المصرف من أجل تسهيل خطوات التقديم على المواطنين فى العراق وتخطى أى عقبات روتينية قد تؤثر على سير إجراء المعاملات.

شروط سلف مصرف الرافدين

أوضح مصرف الرافدين أنه في سبيل تحسين تقديم خدمات عالية الجودة للموظفين في دوائر الدولة والمتقاعدين، قرر المصرف منح قروض بدون كفيل مع ضمان بطاقة الماستر كارد، وفقاً لشروط وضوابط معينة وضعت على النحو التالي: