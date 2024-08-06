من هنا.. خطوات الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3 ومعرفة أسماء المقبولين للحصول على الوحدات

نتائج سكنات عدل 3 هي ما يشغل بال الكثيرين من المسجلين في برنامج سكنات عدل، وخاصة بعد انتهاء فترة التسجيل، حيث حددت وكالة عدل موعد الإعلان عن نتائج عدل 3، واستقبلت طلبات المواطنين من جميع الولايات عبر الهواتف المحمولة والمنصات الإلكترونية على مدار أسبوع كامل، وقد بلغ عدد المسجلين في عدل 3 أكثر من مليون شخص، في إطار المبادرة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتوفير سكن بأسعار مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإليكم فيما يلي كافة التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3 عبر موقع وكالة عدل، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة للوصول إلى الأسماء المقبولين.

نتائج سكنات عدل 3

للاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل على الرابط aadl.com.dz، مع العلم أن الحكومة الجزائرية توفر فرصة امتلاك مسكن بأسعار معقولة للذين لديهم دخل محدود من خلال برنامج عدل، الذي يعد من أبرز مشاريع الإسكان في الجزائر، ويهدف البرنامج إلى تقديم سكن ملائم للمواطنين المستحقين بأساليب تناسب احتياجاتهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3

بعد التعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3، يمكن للمسجلين في سكنات عدل 3 الاستعلام عن حالة طلباتهم وأسماء المقبولين كما يلي:

أولاً عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل على aadl.com.dz.

ثم قم بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ومن ثم عليك اختيار خدمة الاستعلام عن المقبولين.

وإدخال المعلومات المطلوبة للمتقدم.

ثم قم بالضغط على “بحث” لعرض أسماء المقبولين في برنامج سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى.

معرفة أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

يمكن أيضاً متابعة وسائل الإعلام المحلية في الجزائر لمعرفة نتائج سكنات عدل 3، حيث تقوم بالإعلان عن الأسماء المقبولين، كما يمكن الاشتراك في خدمة النشرات الإخبارية لوكالة عدل عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وكالة عدل بإرسال رسائل نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل نتائج الطلبات للمستفيدين، ويمكن زيارة مراكز خدمة وكالة عدل للحصول على معلومات حول الطلبات المسجلة.