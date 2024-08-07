استعلم من هنا.. كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، والذي يشكل أحدى صور دعم المواطنين الأكثر احتياجًا في العراق، و يهدف هذا النوع من الدعم تحسين مستوى المعيشة للمواطن العراقي، وزيادة مرتبات بعض الفئات و يمكن الاستعلام إلكترونيًا عن الاسماء المشمولين من خلال منصة مظلتي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يسعى العديد من المواطنين العراقيين لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاحتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، ويمكن ذلك من خلال الدخول إلى منصة مظلتي والتي توفر الكشوف الخاصة بأسماء المشمولين إلكترونيًا، وتتضمن عملية الاستعلام عدة خطوات لمعرفة الدخول على رابط المنصة المباشر ومعرفة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية والتي نوضحها كالآتي:

قم بتسجيل حساب جديد على المنصة.

إدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختر برنامج الوجبة الأخير التابع للرعاية الاجتماعية.

اختر برنامج الوجبة الأخير التابع للرعاية الاجتماعية. قم بإدخال المحافظة التابع لها.

الضغط على أيقونة عرض الأسماء.

تعرض على الشاشة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية برنامج الوجبة الأخيرة.

قم بتنزيل الملف على جهازك بصيغة PDF.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد التعرف على طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، ينبغي أن يعرف كل مواطن عراقي الشروط التي يجب توافرها لكي يستفيد من الدعم المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق ، والتي تتضمن الآتي:

أن لايقل عمر المتقدم عن 18 عام بحد أدنى و 60 عام كحد أقصى.

تتمكن المرأة التقدم للرعاية الاجتماعية في عمر 15 عام إلى 55 عام على الأكثر.

أن يكون المتقدم للرعاية حاملًا للجنسية العراقية ومن أصل عراقي من أبوين عراقيين الجنسية.

أن يقيم المتقدم في العراق بشكل دائم.

أن لا يمتلك المتقدم سجل تجاري خاص به.

تقديم المستندات المطلوبة لإثبات حالة أحقية المتقدم للدعم بشرط أن تكون جميعها صحيح وحديثة.

ألا يكون متقدم الرعاية عاملًا بوظيفة ثابتة أولديه دخل شهري ثابت.

إرفاق بطاقة الهوية الوطنية العراقية وذلك عند التقديم للدعم.

ألا يتجاوز عدد الأسرة 4 أشخاص مستفيدين من الرعاية الاجتماعية وأن لا يكون مستفيد من برنامج دعم أخر.

يستطيع كل مواطن عراقي الأطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بكل سهولة من خلال المنصة اللإلكترونية مظلتي، والتي تضم العديد من الخدمات للمواطن العراقي.